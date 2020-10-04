روسيا تسجل أكثر من عشرة آلاف إصابة بكورونا خلال الساعات الماضية

موسكو-سانا

أعلنت السلطات الصحية الروسية اليوم تسجيل 10499 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية في أعلى حصيلة يومية منذ منتصف أيار الماضي عندما كان التفشي في ذروته.

وذكر مقر مكافحة فيروس كورونا في روسيا أن 107 أشخاص توفوا بالفيروس على مستوى البلاد في الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 21358.

وأوضح المقر أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بالفيروس بلغت حتى الآن 1215001 إصابة.

وفي إندونيسيا أظهرت بيانات وزارة الصحة أن البلاد سجلت 3992 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم وهي أقل زيادة يومية في أعداد الإصابات منذ ستة أيام.

وأوضحت الوزارة أن العدد الإجمالي للحالات ارتفع إلى 303498 فيما ارتفع عدد الوفيات بواقع 96 حالة إلى 11151.