إيران تفتتح أول مركز لتكامل أنظمة الدفع الفضائي الخاصة بالأقمار الصناعية

طهران-سانا

افتتحت إيران اليوم أول مركز لتكامل أنظمة الدفع الفضائي الخاصة بالأقمار الصناعية بالتزامن مع اليوم الأول من أسبوع الفضاء العالمي 2020.

وأشار رئيس معهد أبحاث الفضاء الإيراني حسين صميمي خلال مراسم الافتتاح

إلى أن إحدى الاستراتيجيات الرئيسية للمركز هي تطوير البنية التحتية الفضائية للبلاد وخصوصا أن عالم اليوم يحتاج إلى تطوير التقنيات بشكل دائم لافتا إلى أن توفير منصة مناسبة وآمنة لتكامل واختبار أنظمة الفضاء التي تحتاج إلى اختبارات وظيفية وبيئية في ظروف خاصة يمثل هدفا رئيسا لإنشاء المركز.

وأوضح صميمي أنه وبالتزامن مع افتتاح المركز تم إنشاء مختبر أبو ريحان البيروني تماشيا مع خارطة الطريق لتطوير تكنولوجيا أنظمة الدفع الفضائي.

وبين أن هذا المختبر هو الأول في مجال الدفع الفضائي في إيران والذي نجح في الحصول على شهادة ايزو 17025 وهو جاهز لتقديم خدمات لمشاريع وطنية أخرى في مجال المحركات الفضائية ومشاريع حالية لمعهد أبحاث الفضاء الإيراني.