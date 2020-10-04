نحو عشرين ألف طالب يتقدمون لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للتعليم المفتوح في جامعة دمشق

دمشق-سانا

بدأت صباح اليوم امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب التعليم المفتوح في جامعة دمشق حيث تستمر حتى الخامس من شهر تشرين الثاني القادم.

وبينت الدكتورة رغداء نعيسة نائب رئيس جامعة دمشق لشؤون التعليم المفتوح في تصريح لـ سانا أنه يتقدم للامتحان نحو عشرين ألف طالب وطالبة يتوزعون على برامج الإعلام والترجمة والدراسات القانونية والمحاسبة وإدارة المشروعات ورياض الأطفال والدراسات الدولية والدبلوماسية.

وأشارت الدكتورة نعيسة إلى أنه تم التنسيق مع مختلف الكليات المعنية لتوفير القاعات الامتحانية والمستلزمات والتجهيزات المطلوبة ووسائل الوقاية من فيروس كورونا من معقمات وكمامات والتأكيد على المراقبين الالتزام بالتعليمات الجامعية.

بدوره أوضح الدكتور هيثم الطاس عميد كلية الحقوق بجامعة دمشق أن نحو عشرة آلاف طالب وطالبة يتقدمون للامتحانات في الكلية وتمت الاستعانة بقاعات امتحانية من كليات الشريعة والعلوم نظرا إلى الأعداد الكبيرة التي تتقدم إلى الامتحان ووصل عدد القاعات إلى نحو 35 .

وأشار الدكتور الطاس إلى أن الامتحانات تجري على مدى جلستين أو ثلاث جلسات يوميا حيث يبلغ عدد المقررات في برنامج الدراسات القانونية 54 مقررا موزعة على سنوات الدراسة الأربع وتصل نسبة المؤتمت منها إلى نحو 90 بالمئة.

يذكر أن نظام التعليم المفتوح تأسس في الجامعات السورية وفقا للمرسوم رقم 383 لعام 2001 ويهدف إلى إتاحة التعليم المستمر للطلاب والعاملين الذين يرغبون برفع مستواهم العلمي والثقافي وتوفير فرصة مميزة للتعليم لمن لا تستوعبهم الدراسة النظامية.

هيلانه الهندي