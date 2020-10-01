بوتين وماكرون يدعوان لوقف إطلاق النار في قره باغ

موسكو-سانا

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في اتصال هاتفي بينهما اليوم إلى وقف فوري لإطلاق النار في منطقة قره باغ.

وجاء في بيان للكرملين بهذا الصدد نقله موقع روسيا اليوم أن بوتين وماكرون بحثا “التصعيد الحاد في منطقة النزاع في قره باغ وأعربا عن قلقهما إزاء استمرار القتال هناك”.

ووفق البيان فإن الرئيسين دعيا “طرفي النزاع إلى وقف إطلاق النار فورا ومنع التصعيد” وأكدا على عدم وجود أي بديل لتسوية النزاع في قره باغ عن الطرق السياسية والدبلوماسية.

وشهدت الأوضاع في اقليم ناغورني قره باغ تصعيداً عسكرياً مفاجئا يوم الأحد الماضي في الوقت الذي تبادل فيه الجانبان الارميني والاذربيجاني الاتهامات حول أسباب التصعيد لتأتي هذه التطورات بعد شهرين من تصعيد مماثل شهدته المنطقة الحدودية بين أرمينيا وأذربيجان منتصف تموز الماضي حيث تبادل الطرفان الاتهامات بالتسبب به.