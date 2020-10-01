بايدن يصف تصرفات ترامب بـ (عار وطني)

واشنطن-سانا

وصف نائب الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة جو بايدن الرئيس دونالد ترامب بأنه “عار وطني”.

ونقلت وكالة فرانس برس عن بايدن قوله في تصريح في إحدى محطات حملته بأوهايو إن “نهج ترامب وسياسته في الولايات المتحدة عار وطني” مؤكدا أن ترامب “لم يف بوعوده للأمريكيين المنسيين” خلال اربعة اعوام من الرئاسة.

وكانت المناظرة الأولى بين الرئيس الجمهوري ترامب والمرشح الديمقراطي للرئاسة بايدن شهدت حالة من الفوضى مع تبادل الاتهامات والإهانات والهجمات الشخصية وذلك قبل 35 يوما من الانتخابات الرئاسية الأمريكية.