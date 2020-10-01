بايرن ميونيخ يتوج بطلاً للسوبر الألماني

برلين-سانا

توج فريق بايرن ميونيخ بلقب بطل كأس السوبر الألماني للمرة الثامنة في تاريخه بعد تغلبه على غريمه التقليدي بوروسيا دورتموند بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب أليانز أرينا في مدينة ميونيخ.

وأحرز ثلاثية بايرن ميونيخ كل من اللاعبين الفرنسي كورينتين توليسو وتوماس مولر وجوشوا كيميتش في الدقائق 18 و32 و82 على الترتيب بينما سجل ثنائية بوروسيا دورتموند كل من لاعب خط الوسط جوليان براندت والمهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند في الدقيقتين 39 و55 من عمر المباراة .

وبهذا التتويج عزز بايرن ميونخ رقمه القياسي مبتعدا بفرق لقبين عن وصيفه بوروسيا دورتموند مواصلا حصد الألقاب بعد تتويجه بلقب بطل الثنائية المحلية دوري “البوندسليغا” وكأس ألمانيا والثنائية الأوروبية دوري أبطال أوروبا “الشامبيونز ليغ” وكأس السوبر الأوروبي.