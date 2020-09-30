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باصات للنقل الداخلي لتخديم بلدات وقرى جبل الشيخ اعتباراً من يوم غد

2020-09-30

ريف دمشق-سانا

أعلنت محافظة ريف دمشق أنه سيتم تسيير باصين للنقل الداخلي اعتبارا من يوم غد من شركة “كوجك” المتعاقدة مع المحافظة لتخديم مناطق بيت جن ومغر المير ودربل وحينة وكفر حور وبيت تيما وبيت سابر باتجاه سعسع ومن ثم البرامكة.

عضو المكتب التنفيذي المسؤول عن قطاع النقل في المحافظة عامر خلف أشار في تصريح لمندوبة سانا إلى أن الباص الأول ينطلق يوميا في السابعة صباحا من بيت جن باتجاه سعسع ومن ثم إلى البرامكة بينما ينطلق الباص الثاني من دربل في السابعة إلا ربع باتجاه سعسع ومن ثم إلى البرامكة مبينا أن هذا الإجراء يهدف إلى تسهيل وصول أهالي هذه المناطق إلى أعمالهم في دمشق.

وكانت المحافظة سيرت خلال الفترة الماضية باصات نقل داخلي للعمل على خط التل دمشق وصحنايا وأشرفية صحنايا دمشق.

سفيرة إسماعيل

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