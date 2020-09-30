القبض على شخصين من مروجي المخدرات ومصادرة 19 كغ من الحشيش المخدر

دمشق-سانا

ألقى فرع مكافحة المخدرات في ريف دمشق القبض على شخصين من مروجي المخدرات وضبط 19 كغ من مادة الحشيش المخدر.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم أنه بناء على المعلومات الواردة إلى فرع مكافحة المخدرات في ريف دمشق بوجود شخص يقوم بترويج وتجارة ونقل المخدرات في محافظتي دمشق وريفها وبعد المتابعة والمراقبة الدقيقة تمكن فرع مكافحة المخدرات من إلقاء القبض على المدعو ع أ في محلة معضمية القلمون وضبط بحوزته ثلاثين قطعة كروية الشكل من مادة الحشيش المخدر بلغ وزنها الإجمالي تسعة عشر كيلوغراماً.

وأشارت الوزارة إلى أنه وبالتحقيق معه اعترف بإقدامه على ترويج مادة الحشيش المخدر والاتجار بها وتخزين الكمية المصادرة ضمن براد مستعمل موجود في محل معد لدهان السيارات في محلة القطيفة عائد لشخص ملقب أبو زياد تم إلقاء القبض عليه وعثر بحوزته على قطعة حشيش مخدر زنتها نصف غرام.

ولفتت الوزارة إلى أن التحقيقات ما زالت مستمرة لكشف جميع المتورطين في القضية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.