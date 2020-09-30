الحرارة إلى انخفاض وأجواء سديمية في المناطق الشرقية والبادية

دمشق-سانا

تميل درجات الحرارة للانخفاض قليلا مع بقائها أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الشرقي يترافق بتيارات غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام مع فرصة ضعيفة لهطل زخات من المطر فوق المرتفعات الساحلية وسديميا في المناطق الشرقية والبادية وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة تنشط بعد الظهر مع هبات تتجاوز سرعتها الـ 50 كم/سا أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغداً توالي درجات الحرارة انخفاضها التدريجي لتصبح قريبة من معدلاتها أو أدنى بقليل لمثل هذه الفترة من السنة ويكون الجو بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام مع فرصة ضعيفة لهطل زخات من المطر فوق المنطقة الساحلية.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام…