شركة والت ديزني الأمريكية تعتزم تسريح 28 ألفا من موظفيها بسبب تداعيات فيروس كورونا

واشنطن-سانا

أعلنت شركة والت ديزني الأمريكية أنها ستقوم بتسريح نحو 28 ألفا من موظفيها حيث لا تزال مدينة الملاهي الرئيسية التابعة لها في ولاية كاليفورنيا مغلقة أثناء جائحة فيروس كورونا.

ونقلت رويترز عن الشركة قولها في بيان إن نحو ثلثي العاملين الذين يواجهون التسريح هم من العمال بدوام جزئي مشيرة الى ان منتزه ديزني لاند المنتزه الأصلي للشركة ما يزال مغلقا بأمر من مسؤولي ولاية كاليفورنيا.

بدوره قال جوش دامارو رئيس وحدة المنتزهات بديزني في بيان “اتخذنا القرار الصعب للغاية بالبدء في تقليص قوة العمل في متنزهاتنا”.

وتواجه الشركات والاقتصاد الأمريكي بشكل عام ركودا وانكماشا بتأثير من جائحة كورونا والسياسات التي تتبعها إدارة دونالد ترامب.