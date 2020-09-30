30 أيلول 1958- الاتحاد السوفييتي يستأنف أبحاثه النووية

دمشق-سانا
1895 – الفرنسيون يحتلون عاصمة مدغشقر (أنتاناناريفو).
1896- التوقيع على اتفاقية فرنسية إيطالية تنازلت فيها إيطاليا عن مطالبها وأطماعها في تونس.
1938 – التوقيع على معاهدة ميونخ والتي رضخ فيها رئيس وزراء المملكة المتحدة نيفيل تشامبرلين ورئيس وزراء فرنسا إدوار دلادييه لمطالب أدولف هتلر وبينيتو موسوليني.
1939 – ألمانيا النازية والاتحاد السوفييتي يوقعان على اتفاقية لاقتسام بولندا.
1947 – انضمام باكستان والمملكة المتوكلية اليمنية إلى الأمم المتحدة.
1958 – الاتحاد السوفييتي يستأنف أبحاثه النووية.
1966 – استقلال بوتسوانا.
1991 – انقلاب عسكري يطيح بالرئيس جان برتران أريستيد في هاييتي.
1992 – جوزيه إدواردو دوس سانتوش يتولى رئاسة أنغولا.
1993 – مقتل أكثر من 20 ألف شخص جراء زلزال قوي ضرب ولاية ماهاراشترا جنوب غرب الهند.
1999 – وقوع حادث نووي بمصنع معالجة اليورانيوم في توكايمورا شمال العاصمة اليابانية.
2012 – الفيضانات تشرد 15 ألف شخص شرق نيجيريا.
من مواليد هذا اليوم..
1870 – جن بيرين عالم فيزياء فرنسي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1926.
1928 – إيلي فيزيل، كاتب أمريكي حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1986.
1951 – باري مارشال طبيب استرالي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 2005.
من وفيات هذا اليوم..
1990 – باتريك وايت أديب استرالي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1973.
1994 – أندريه لووف عالم أحياء دقيقة فرنسي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1965.
أعياد ومناسبات..
اليوم الدولي للترجمة.