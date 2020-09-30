30 أيلول 1958- الاتحاد السوفييتي يستأنف أبحاثه النووية

دمشق-سانا

1895 – الفرنسيون يحتلون عاصمة مدغشقر (أنتاناناريفو).

1896- التوقيع على اتفاقية فرنسية إيطالية تنازلت فيها إيطاليا عن مطالبها وأطماعها في تونس.

1938 – التوقيع على معاهدة ميونخ والتي رضخ فيها رئيس وزراء المملكة المتحدة نيفيل تشامبرلين ورئيس وزراء فرنسا إدوار دلادييه لمطالب أدولف هتلر وبينيتو موسوليني.

1939 – ألمانيا النازية والاتحاد السوفييتي يوقعان على اتفاقية لاقتسام بولندا.

1947 – انضمام باكستان والمملكة المتوكلية اليمنية إلى الأمم المتحدة.

1958 – الاتحاد السوفييتي يستأنف أبحاثه النووية.

1966 – استقلال بوتسوانا.

1991 – انقلاب عسكري يطيح بالرئيس جان برتران أريستيد في هاييتي.

1992 – جوزيه إدواردو دوس سانتوش يتولى رئاسة أنغولا.

1993 – مقتل أكثر من 20 ألف شخص جراء زلزال قوي ضرب ولاية ماهاراشترا جنوب غرب الهند.

1999 – وقوع حادث نووي بمصنع معالجة اليورانيوم في توكايمورا شمال العاصمة اليابانية.

2012 – الفيضانات تشرد 15 ألف شخص شرق نيجيريا.

من مواليد هذا اليوم..

1870 – جن بيرين عالم فيزياء فرنسي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1926.

1928 – إيلي فيزيل، كاتب أمريكي حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1986.

1951 – باري مارشال طبيب استرالي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 2005.

من وفيات هذا اليوم..

1990 – باتريك وايت أديب استرالي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1973.

1994 – أندريه لووف عالم أحياء دقيقة فرنسي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1965.

أعياد ومناسبات..

اليوم الدولي للترجمة.