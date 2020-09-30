القوات العراقية تعتقل تسعة إرهابيين من (داعش) في السليمانية

بغداد-سانا

اعتقلت الشرطة العراقية اليوم تسعة إرهابيين ينتمون إلى تنظيم “داعش” في قضاء السليمانية شمال شرق البلاد.

ونقلت قناة السومرية نيوز عن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول قوله في بيان إن جهاز مكافحة الإرهاب وبالتنسيق مع فوج مكافحة الإرهاب السليمانية ألقى القبض على تسعة عناصر من عصابات داعش الإرهابية ينتمون إلى ما يسمى ولاية العراق قاطع الجنوب”.

وأضاف إنه صدرت بحق المعتقلين مذكرات إلقاء قبض وفق أحكام المادة القانونية 4 إرهاب حيث اتخذت بحقهم الإجراءات القانونية اصولياً.

واعتقلت وحدة من القوات العراقية في وقت سابق اليوم إرهابياً من تنظيم “داعش” في محافظة كركوك شمال العراق.

وكانت القوات العراقية المشتركة أطلقت الخميس الماضي عملية أمنية لملاحقة فلول إرهابيي تنظيم “داعش” تستهدف الحدود بين محافظات كركوك وصلاح الدين وديالى.