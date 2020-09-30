أسعار النفط تهبط أكثر من 3 بالمئة

نيويورك-سانا

تراجعت أسعار النفط أكثر من ثلاثة بالمئة إلى أدنى مستوياتها في أسبوعين اليوم بفعل المخاوف حيال توقعات الطلب على الوقود بينما تكابد أوروبا والولايات المتحدة تنامياً في إصابات فيروس كورونا المستجد.

وذكرت رويترز أن الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط انخفض 31ر1 دولار أو 2ر3 بالمئة ليسجل 29ر39 دولاراً للبرميل عند الإغلاق.

وفي اليوم قبل الأخير له كعقد أقرب استحقاق تراجع خام برنت تسليم تشرين الثاني 40ر1 دولار بما يعادل 3ر3 بالمئة ليتحدد سعر التسوية عند 03ر41 دولاراً للبرميل في حين نزل عقد كانون الأول الأنشط 1ر3 بالمئة إلى 56ر41 دولاراً.

ويأتي تراجع الأسعار قبيل صدور تقرير معهد البترول الأمريكي في وقت لاحق اليوم وبيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية غداً والذي من المتوقع أن يظهر ارتفاع مخزونات الخام بالولايات المتحدة 6ر1 مليون برميل الأسبوع الماضي.

وتوفي أكثر من مليون شخص في أنحاء العالم بمرض “كوفيد 19” وفقاً لإحصاء الوكالة بينما تواصل الجائحة الإضرار بالاقتصاد العالمي والطلب على الوقود.