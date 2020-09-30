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بلنسية يهزم سوسيداد بدوري الدرجة الأولى الإسباني

2020-09-29

مدريد-سانا

انتزع بلنسية الفوز 1-صفر خارج ملعبه على ريال سوسيداد في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم بفضل هدف متأخر سجله ماكسي غوميز.

وتقدم بلنسية الذي فشل في الفوز بمباراتيه السابقتين في الدقيقة الـ 75 عندما قابل غوميز مهاجم أوروغواي كرة خوسيه جايا العرضية في الشباك من داخل منطقة الجزاء.

وبدا أن الفريق الزائر فرط في تقدمه في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع عندما وضع روبن لونورماند مدافع سوسيداد الكرة برأسه في الشباك من مسافة قريبة بعد فوضى أمام المرمى.

لكن مراجعة حكم الفيديو المساعد أظهرت أن أريتز إلوستوندو لاعب سوسيداد استخدم ذراعه في بداية الهجمة التي أدت للهدف ليلمس كرة أنقذها الحارس خاومي دومينيك قبل وصولها إلى لونورماند ليضعها في الشباك.

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