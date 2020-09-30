الصحة الفرنسية: 8 آلاف إصابة و85 وفاة جديدة بكورونا

باريس-سانا

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية تسجيل 8051 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و85 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

ونقلت رويترز عن الوزارة قولها في بيان لها اليوم إن إجمالي عدد الإصابات بكورونا في البلاد وصل إلى 550 ألفاً و690 حالة وأن حصيلة الوفيات وصلت إلى 31893 حالة ونقل 6500 مصاب بفيروس كورونا إلى المستشفيات حتى اليوم بمن فيهم 85 مصاباً خلال الـ 24 ساعة الأخيرة في حين بلغ عدد المصابين بحالة خطيرة 1204 مرتفعاً بواقع 40 شخصاً منذ يوم أمس.

وكانت فرنسا قد سجلت 4070 إصابة جديدة بكورونا و81 وفاة أمس.

وكثفت الحكومة الفرنسية جهودها في الفترة الأخيرة لمنع انتشار الفيروس وذلك بهدف تفادي إعادة فرض إجراءات الإغلاق الصارمة في البلاد والتي تم رفعها منذ الـ 11 من أيار الماضي.