قوات الاحتلال تعتقل عشرة فلسطينيين بينهم فتى في الضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم عشرة فلسطينيين بينهم فتى في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة القديمة ومخيم شعفاط في القدس المحتلة وقرية كفر مالك في رام الله وبلدة فرعون في طولكرم ومخيمي العين في نابلس والعروب في الخليل واعتقلت عشرة فلسطينيين بينهم فتى يبلغ من العمر 14عاما.

وتواصل قوات الاحتلال ممارساتها العدوانية بحق الفلسطينيين من خلال التضييق عليهم ومداهمة مدنهم وقراهم وشن حملات اعتقال يومية بهدف تهجيرهم والاستيلاء على أراضيهم وتهويدها.