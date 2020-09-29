الليرة التركية تبلغ قاعاً جديداً مقابل الدولار

اسطنبول-سانا

لامست الليرة التركية قاعا قياسيا جديدا مقابل الدولار اليوم.

وذكرت رويترز أن الليرة بلغت مستوى قياسيا متدنيا عند 8450ر7 مقابل الدولار لتتراجع من إغلاق عند 81ر7 أمس.

وانخفضت الليرة التركية بنحو 24 بالمئة منذ بداية العام الجاري بفعل مخاوف حيال نفاد احتياطيات النقد الأجنبي لتركيا وأسعار فائدة سلبية.

وكانت الليرة انخفضت أمس إلى 6ر1 بالمئة ويعتبر الانخفاض الأسوأ لها منذ الشهر الماضي لتصبح واحدة من بين أسوأ العملات أداء في العالم.

ويتواصل تدهور العملة التركية بسبب الأوضاع السياسية والأمنية المتردية التى تشهدها البلاد جراء سياسات نظام أردوغان واجراءاته القمعية التي أدت إلى تراجع السياحة والاستثمارات وانخفاض إيرادات البلاد من النقد الأجنبي.