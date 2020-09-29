الجعفري: الغرب يشوه الحقائق العلمية ويفبرك الأكاذيب بشأن ملف الكيميائي في سورية ويجب إغلاق هذا الملف نهائياً

نيويورك-سانا

أكد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري أن ممثلي بعض الدول الغربية في مجلس الأمن يعمدون لمحاولة تشويه الحقائق العلمية وفبركة الأكاذيب بشأن ملف الكيميائي في سورية مشددا على ضرورة إغلاق هذا الملف نهائيا لأن سورية أوفت بالتزاماتها الناشئة عن انضمامها لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية ودمرت كامل مخزونها منذ عام 2014.

وخلال اجتماع غير رسمي لمجلس الأمن عقد الليلة الماضية عبر الفيديو وفق صيغة (اريا فورمولا) بدعوة من وفدي روسيا والصين حول ملف الكيميائي في سورية أشار الجعفري إلى المخالفات الخطيرة والعيوب الجسيمة التي طغت على عمل مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية مشددا على أن سورية تعاونت مع الأمم المتحدة ومنظمة الحظر للتخلص من أسلحتها الكيميائية وتسوية المسائل العالقة ما يتطلب وقف التلاعب بهذا الملف وإغلاقه في أقرب وقت كون سورية أوفت بالتزاماتها بموجب انضمامها لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية في عام 2013 ودمرت كامل مخزونها منذ حزيران عام 2014 وهو ما وثقته رئيسة البعثة المشتركة للتخلص من الأسلحة الكيميائية في سورية سيغريد كاغ حين قدمت تقريرها النهائي أمام مجلس الأمن وأكدت فيه أن سورية التزمت وأوفت بجميع تعهداتها ودمرت كامل مخزونها الكيميائي على متن سفينة أمريكية الأمر الذي أكدته أيضا منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بأنه تم تدمير جميع مرافق الإنتاج الـ 27 وبالتالي فإن سورية التزمت بتعهداتها نصا وروحاً ولم تعد تملك أي برنامج أو أسلحة كيميائية منذ عام 2014.

وجدد الجعفري إدانة سورية الضغوط التي تمارسها حكومات دول غربية معادية لها على ممثلي الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بهدف تسييس ملف الكيميائي في سورية وتغليب المزاعم الباطلة على الحقائق والقضايا الفنية لافتا إلى أن ممثلي بعض الدول الغربية في مجلس الأمن ينتهجون الكذب ويعمدون الى محاولة تشويه الحقائق العلمية بشأن ملف الكيميائي في سورية وهو ما يذكر بمدرسة وزير الدعاية الألماني النازي جوزيف غوبلز القائمة على فكرة (اكذب اكذب حتى يصدقوك) والتاريخ حافل بالفضائح التي فبركتها حكومات دول غربية لغزو العراق وليبيا وفيتنام ومحاولة غزو فنزويلا وكوبا بناء على أكاذيب وخداع.

وشارك في الاجتماع ايان هندرسون المفتش السابق في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الذي تم طرده منها بسبب كشفه التلاعب في التحقيقات حول مزاعم استخدام الكيميائي في سورية والإعلامي ارون ماته من موقع (ذا غري زون) الذي كشف قبل أسبوع ضلوع المخابرات البريطانية في فبركة الحملة الإعلامية المعادية ضد سورية والبروفيسور تيودور باستول من معهد التكنولوجيا في جامعة ماساتشوستس الأمريكية حيث قدموا إحاطات للمجلس تضمنت دحضا علميا للمزاعم والادعاءات الغربية ذات الصلة مع عرض لقرائن وأدلة علمية موثقة تؤكد زيف ما تروج له الإدارة الأمريكية وحلفاؤها وفي مقدمتهم بريطانيا وفرنسا بهدف الضغط على سورية وحلفائها وبالأخص فيما يتعلق بالحادثتين المزعومتين في خان شيخون ودوما.