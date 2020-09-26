اعتقال 14 شخصاً مع تجدد الاحتجاجات على مقتل أمريكية من أصل إفريقي في ولاية كنتاكي

واشنطن-سانا

اعتقلت الشرطة الأمريكية 14 شخصا في ولاية كنتاكي بعد تجدد الاحتجاجات المنددة بحكم مخفف صدر بحق الشرطي الذي قتل الشابة المتحدرة من أصول إفريقية بريونا تايلر داخل شقتها في آذار الماضي.

وذكرت اسوشيتيد برس أن المحتجين المناهضين للعنصرية خرجوا مجددا الليلة الماضية إلى شوارع مدينة لويفيل مطالبين بتحقيق العدالة في قضية تايلر واعتقلت الشرطة 14 منهم.

وكانت شرطة لويفيل اعتقلت أمس أيضا 24 شخصا خلال احتجاجات على الحكم الصادر بقضية تايلر.

إلى ذلك طالبت عائلة تايلر السلطات في ولاية كنتاكي بالإفراج عن كل الوثائق المتعلقة بقضية تايلر بما في ذلك لقطات الفيديو وملفات الشرطة وسجلات المحاكمة التي جرت بحق ضباط الشرطة الذين اقتحموا منزلها وأطلقوا النار عليها.