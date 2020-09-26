لا إصابات محلية جديدة بكورونا في البر الرئيسي الصيني

بكين-سانا

أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم عدم تسجيل إصابات محلية جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي أمس.

وذكرت اللجنة في تقريرها اليومي وفق ما نقلت وكالة شينخوا إنه تم تسجيل 15 إصابة مؤكدة وافدة من خارج البر الرئيسي بينما لم يتم الإبلاغ عن أي حالات وفاة جديدة مرتبطة بالوباء يوم أمس.

وأوضحت اللجنة أنه حتى نهاية يوم أمس تم تسجيل 2788 حالة وافدة بكورونا في البر الرئيسي منها 2621 شخصا غادروا المستشفيات بعد تعافيهم و167 شخصا لا يزالون يتلقون العلاج ولم يتم تسجيل وفيات بين الحالات الوافدة.

وأشارت إلى أنه حتى يوم الجمعة سجل البر الرئيسي الصيني ما إجماليه 85337 إصابة مؤكدة بكوفيد 19 من بينها 167 شخصا لا يزالون يتلقون العلاج الطبي فيما غادر ما إجماليه 80536 شخصا المستشفيات بعد تعافيهم بينما توفي 4634 شخصا بسبب الفيروس في البر الرئيسي.