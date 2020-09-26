استشهاد يمني وإصابة 4 آخرين بقصف لقوى العدوان السعودي على صعدة

صنعاء-سانا

استشهد مواطن يمني وأصيب أربعة آخرون بقصف لقوى العدوان السعودي على محافظة صعدة شمال اليمن الليلة الماضية.

وأفاد موقع المسيرة نت باستشهاد مواطن وإصابة 4 آخرين بقصف مدفعي سعودي وبنيران حرس حدود النظام السعودي في منطقة الرقو بمديرية منبه الحدودية.

وكان يمنيان أصيبا الليلة الماضية جراء قصف صاروخي ومدفعي سعودي على مديرية شدا الحدودية بالمحافظة ذاتها.

وتتعرض المناطق الحدودية في صعدة لقصف واستهداف من قوى العدوان السعودي بشكل يومي منذ بدء العدوان على اليمن في آذار 2015 مخلفاً شهداء وجرحى في صفوف المدنيين في القرى الحدودية ومتسبباً بأضرار فادحة في المنازل والممتلكات.