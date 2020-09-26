استراليا تطالب بحرية الحصول على اللقاحات ضد كورونا

الأمم المتحدة-سانا

انضمت استراليا إلى دول أميركا اللاتينية في المطالبة بتمكين جميع البلدان من الحصول على اللقاحات ضد فيروس كورونا عند إنتاجها مستقبلا.

وفي كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة عبر الفيديو حذر رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون الليلة الماضية وفق ما نقلت وكالة فرانس برس من أن التاريخ سيكون حكما صارما في وقت تقاوم الولايات المتحدة فكرة التعاون عبر العالم في موضوع اللقاحات المستقبلية ضد كورونا.

وقال موريسون.. “حين يتعلق الأمر باللقاح فإن موقف أستراليا واضح للغاية .. يتحتم على أي طرف يتوصل إليه تقاسمه” مؤكدا أنها مسؤولية عالمية أخلاقية.

وكان قادة من أميركا اللاتينية دعوا قبل ذلك القوى الكبرى إلى التضامن لتجاوز وباء كوفيد19 عبر إتاحة الحصول على لقاحات مستقبلية للفيروس وقروض دولية من دون فوائد.

وسجلت أميركا اللاتينية نحو تسعة ملايين إصابة وأكثر من 330 ألف وفاة بكورونا خلال ستة أشهر وفق تعداد للوكالة استنادا إلى مصادر رسمية.

وتعتبر البرازيل وكولومبيا والبيرو والمكسيك والأرجنتين من بين أكثر عشر دول تضررا من فيروس كورونا.