26 أيلول 1807- جلاء الإنكليز من الاسكندرية

دمشق-سانا

1087 / وليام الثاني يتوج ملكا لانكلترا خلفا لأبيه وليام الأول ويحكم حتى عام 1100م.

1580 / المكتشف البريطاني السير فرانسيس دريك ينتهي من الطواف حول الكرة الأرضية.

1777 / القوات البريطانية تسيطر على بنسيلفانيا خلال حرب الاستقلال الأمريكية.

1807 / جلاء الإنكليز من الاسكندرية بعد محاولتهم احتلالها من أجل تأمين قاعدة عملية بريطانية ضد الدولة العثمانية.

1815 / الإمبراطورية الروسية والإمبراطورية النمساوية وبروسيا يشكلون حلفا عرف باسم التحالف المقدس.

1938 / بدء اجتماعات ميونخ والتي استمرت حتى 30 أيلول وفيها أذعن رئيس وزراء المملكة المتحدة نيفيل تشامبرلين ورئيس وزراء فرنسا إدوار دلادييه لمطالب أدولف هتلر وبينيتو موسوليني.

1950 / حلف شمال الاطلسي يقرر اشراك المانيا الاتحادية في الدفاع عن الغرب.

1962 / الجيش في اليمن الشمالي ينجح في الإطاحة بالحكم الملكي بقيادة محمد البدر حميد الدين وإعلان قيام الجمهورية العربية اليمنية برئاسة عبد الله السلال.

1984 / المملكة المتحدة والصين تتفقان على إعادة هونغ كونغ للصين في عام 1997/.

2009 / اعصار كيتسانا يضرب الفلبين والصين و فيتنام وكمبوديا ولاوس وتايلاند ويتسبب في مقتل 700 شخص.

من مواليد هذا اليوم

1886 / أرشيبالد هل.. عالم فيزيولوجيا بريطاني حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1922/.

1897 / البابا بولس السادس بابا الكنيسة الرومانية الكاثوليكية.

من وفيات هذا اليوم

1976 / ليو بولد روزيتشكا.. عالم كيمياء كرواتي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1939/.

1978 / كارل مان سيغبان.. عالم فيزياء سويدي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1924/.

أعياد ومناسبات

اليوم الأوروبي للغات.