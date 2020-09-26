هزة أرضية بقوة 9ر3 درجات شرق مصر

القاهرة-سانا

وقعت هزة أرضية بلغت شدتها 9ر3 على مقياس ريختر خلال الساعات الـ 24 الماضية شمال شرق مدينة الغردقة بمصر.

ونقل موقع اليوم السابع المصري عن رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية جاد القاضي قوله إن محطات الشبكة القومية للزلازل التابعة للمعهد سجلت هزة أرضية في منطقة البحر الأحمر على بعد 33 كم شمال شرق الغردقة.

وأشار القاضي إلى أن الهزة كانت على عمق 16 كم وشعر بها بعض المواطنين لافتاً إلى أنه لم يبلغ عن وقوع إصابات أو حوادث أو أضرار مادية جراء الهزة.

وكانت هزة أرضية بلغت شدتها 5ر8 درجات ضربت سواحل مصر الشمالية في الثامن عشر من الشهر الجاري.