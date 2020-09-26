ثلاث ولايات أمريكية تسجل أرقاماً قياسية في عدد الإصابات اليومية بكورونا

واشنطن-سانا

سجلت ثلاث ولايات أمريكية اليوم أرقاماً قياسية في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت رويترز أن ولاية منيسوتا سجلت 1177 إصابة جديدة بفيروس كورونا بينما سجلت ولاية أوريجون 440 إصابة متجاوزة رقمها القياسي السابق بتموز الماضي في حين سجلت ولاية يوتا 1411 إصابة بزيادة قياسية لليوم الثاني على التوالي.

وزاد متوسط عدد حالات الإصابة بالولايات المتحدة في الأيام السبعة الماضية بنسبة تفوق عشرة في المئة مقارنة بالأسبوع السابق حيث تسجل الولايات المتحدة في المتوسط 44000 حالة إصابة جديدة يومياً ونحو 700 حالة وفاة.

يذكر أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة تجاوز حاجز سبعة ملايين ونصف المليون إصابة.