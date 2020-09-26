زاخاروفا: حذف فيسبوك صفحات روسية تدخل في شؤون بلادنا

موسكو-سانا

وصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا حذف صفحات روسية على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي بأنه تدخل في الشؤون الداخلية لبلادها من قبل الشركة.

وقالت زاخاروفا في حديث لقناة “روسيا 24” اليوم إن “ما تمارسه شركة فيسبوك هو تطهير للمجال الإعلامي” مضيفة “يمكن أن نسمي ذلك رقابة أو أي شيء آخر فيما نحن مدركون الغاية من وراء ذلك”.

وأشارت زاخاروفا إلى أن إعلان فيسبوك حذف صفحات روسية يظهر بأن “هناك أعمالاً عدائية من قبل روسيا تجاه الولايات المتحدة والمجتمع والمستخدمين” مضيفة أن حجب الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي يعتبر “عنصراً من صياغة الأجندة الإعلامية”.

وكانت شركة فيسبوك أعلنت أمس حذف 3 شبكات من الصحفات الروسية بدعوى انتهاكها قواعد الشركة “لمنع التدخل الخارجي في السياسة”.