علماء يطورون يداً صناعية قادرة على أداء 90 بالمئة من قدرات اليد الطبيعية

روما-سانا

طور باحثون في إيطاليا يداً صناعية “روبوتية” قادرة على أداء 90 بالمئة من مهام اليد الطبيعية.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن فريقاً من جراحي العظام والمصممين الصناعيين مع علماء من معهد التكنولوجيا في إيطاليا تمكنوا من تصميم يد صناعية قادرة على تكرار الخصائص البيولوجية الرئيسية لليد البشرية مثل الحركة الطبيعية ومستويات القوة والسرعة وقوة الإمساك إضافة إلى قدرتها على التكيف ديناميكيا مع الأشياء الملموسة.

وأوضح الباحثون أن اليد الصناعية التي أطلق عليها اسم “هانس” تحاكي حجم اليد البشرية ووزنها ومظهرها وحركاتها الأساسية وذلك لمساعدة مبتوري الأطراف على اكتساب سيطرة شبه طبيعية حيث يمكنهم استخدامها بشكل مستقل في الحياة اليومية خلال أسبوع من التدريب عليها.

ووفقاً للخبراء يمكن وضع اليد طوال اليوم وتعديلها لتناسب ضعف الأطراف العلوية المختلفة حيث تضع مجموعة مستشعرات متصلة بمقبس يكتشف نشاط أي عضلات باقية في الجزء السفلي أو العلوي من الذارع.