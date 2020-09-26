تراجع أسعار الذهب

لندن-سانا

تراجعت أسعار الذهب اليوم مع أنباء عن زيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا والضبابية بشأن حزمة التحفيز الأمريكية القادمة لدعم الاقتصاد.

وبحسب رويترز هبط الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1864.39 دولاراً للأوقية في حين جرت تسوية العقود الأمريكية الآجلة للذهب بانخفاض 0.6 بالمئة إلى 1866.30 دولاراً للأوقية.

وتراجع الذهب على أساس أسبوعي بنحو 4.4 بالمئة حتى الآن وهي أعلى نسبة في ستة أسابيع على الأقل.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى هبط البلاتين 0.1 بالمئة إلى 847.81 دولاراً في حين تراجعت الفضة 0.8 بالمئة إلى 23.02 دولاراً للأوقية وانخفض البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 2221.20 دولاراً للأوقية.