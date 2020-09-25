تأهل جبلة وتشرين إلى نصف نهائي دورة تشرين الكروية

دمشق-سانا

تأهل فريقا جبلة وتشرين إلى الدور نصف النهائي من دورة تشرين الكروية المقامة على ملاعب اللاذقية بفوزهما اليوم على مصفاة بانياس والاتحاد على التوالي لحساب المجموعة الأولى.

وجاء تأهل جبلة وتشرين بعد أن ضمنا المركزين الأول والثاني قبل جولة واحدة من ختام الدور الأول حيث يحمل الفريقان في رصيدهما 6 نقاط من فوزين لكل منهما حيث فاز جبلة على الاتحاد 1 صفر وعلى مصفاة بانياس 2-4 فيما فاز تشرين على مصفاة بانياس 6 – صفر وعلى الاتحاد 2 – صفر.

ويلتقي في الجولة الثالثة والأخيرة من الدور الأول يوم الأحد القادم جبلة مع تشرين لتحديد المتصدر والوصيف فيما يلتقي الاتحاد مع مصفاة بانياس في مباراة لن تؤثر نتيجتها على التأهل.

وكانت منافسات المجموعة الثانية بالدورة انطلقت أمس وشهدت فوز الوحدة على التضامن 8 – صفر والكرامة على الساحل 1 – صفر علماً أن الجولة الثانية ستقام غداً وتجمع الوحدة مع الكرامة والتضامن مع الساحل.