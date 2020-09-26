أكثر من سبعة ملايين ونصف مليون إصابة بكورونا في الولايات المتحدة

واشنطن-سانا

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أن الولايات المتحدة تجاوزت عتبة سبعة ملايين ونصف مليون إصابة بفيروس كورونا المستجد.

ونقلت وكالة فرانس برس عن الجامعة قولها في أحدث تعداد لها اليوم إن الولايات المتحدة سجلت سبعة ملايين وخمسمئة ألف و746 إصابة بالفيروس مضيفة أن 203240 شخصاً توفوا بالوباء في البلاد في أعلى حصيلة عالمية.

يشار إلى أن عدد الإصابات في الولايات المتحدة هو الأعلى في العالم في الوقت الذي أودى فيه الفيروس بحياة أكثر من 987748 شخصاً حول العالم حسب أحدث إحصاء لموقع وورلد ميترز.