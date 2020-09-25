الخطيب يؤكد ضرورة تفعيل العلاقات اللبنانية السورية لما فيه مصلحة البلدين

بيروت-سانا

أكد نائب رئيس التيار الوطني الحر في لبنان لشؤون العمل الوطني طارق الخطيب ضرورة تفعيل العلاقات اللبنانية السورية لما فيه ضمان مصلحة البلدين.

وشدد الخطيب خلال لقائه اليوم سفير سورية في لبنان علي عبد الكريم خلال زيارته على رأس وفد من التيار لمقر السفارة السورية على أهمية التواصل وتعميق التنسيق بين البلدين معرباً عن أمله بخروج سورية من أزمتها الراهنة.

من جهته أكد السفير عبد الكريم أهمية العلاقة الاستراتيجية بين سورية ولبنان مشدداً على ضرورة مكافحة الإرهاب الذي يستدعي مزيداً من التنسيق والتعاون بين الجيشين اللبناني والسوري.