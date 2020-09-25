الخارجية الروسية تجدد التأكيد: الوجود الأمريكي في سورية غير شرعي وغير قانوني

موسكو-سانا

جددت وزارة الخارجية الروسية التأكيد اليوم على أن الوجود الأمريكي في سورية غير قانوني وغير شرعي.

وأوضح سيرغي فيرشينين نائب وزير الخارجية في حديث لوكالة تاس قلنا وسنواصل القول إن الوجود الأمريكي في سورية غير قانوني ووجودهم في منطقة الجزيرة غير شرعي كما أن المساعدة في نهب الثروات الوطنية للشعب السوري بأكمله والمتمثلة في النفط أمر غير مقبول على الإطلاق واستمرار سيطرتهم على أراضي التنف بمحيطها الذي يبلغ طوله 55 كيلومتراً غير قانوني تماماً.

وأكد وزيرا الخارجية الروسي سيرغي لافروف والإيراني محمد جواد ظريف أمس أن أي وجود أجنبي في سورية دون موافقة الدولة السورية يعتبر خرقاً لقرار مجلس الأمن 2254 ومبادئ القانون الدولي.

ولفت فيرشينين إلى أن روسيا تحافظ على اتصالاتها مع الولايات المتحدة في سورية عبر القنوات الدبلوماسية العسكرية على الرغم من الخلافات حول العديد من القضايا فيها.