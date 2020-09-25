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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
تونسيون يطالبون بإعادة العلاقات مع سورية وكسر الحصار
2020-09-25
لبنان: فتح الحدود مع سورية عبر مركزي المصنع والعبودية في 29 الجاري والأول من الشهر القادم
2020-09-25
شلاباتا: سورية تقف في الخط الأول لمواجهة الإرهاب
2020-09-25
لافروف وظريف يؤكدان ضرورة القضاء على ما تبقى من بؤر الإرهاب في سورية
2020-09-24
جنرال تركي متقاعد:أردوغان ارتكب أخطاء فادحة في سياساته تجاه سورية
2020-09-24
لافروف: حل الأزمة في سورية سياسياً
2020-09-24
ظريف: وجود قوات تركية على الأراضي السورية والعراقية يخل بأمن المنطقة
2020-09-24
محليات
المهندس عرنوس يتفقد أعمال الصيانة والعمرة الجارية في مصفاة بانياس والمزمع إنجازها خلال الأيام القليلة القادمة
2020-09-25
(عطيني ساعدك لساعدك) مشروع تنموي لدعم الأسر المتضررة جراء الإرهاب
2020-09-25
معارض تفاعلية في الجامعات لتعريف الناجحين في الثانوية بالاختصاصات المتاحة لهم
2020-09-25
الحرارة حول معدلاتها وفرصة لهطل زخات مطرية فوق المناطق الساحلية والوسطى والشمالية الغربية
2020-09-25
التربية تطلب من مديرياتها تكليف المقبولين في مسابقة التعاقد دون أوراق ثبوتية جديدة
2020-09-24
المهندس عرنوس أمام مجلس الشعب: البيان الوزاري ركز على القضايا التي تمس حياة المواطن اليومية والسعي لحلها والتخفيف من آثارها ومعالجتها
2020-09-24
وصول طائرة تقل 197 مواطنا سورياً من العالقين بالخارج قادمة من سلطنة عمان
2020-09-24
رياضة
بعد منافسات قوية… اختتام بطولة التحدي بالكيك بوكسينغ
2020-09-25
بايرن ميونيخ يتوج بكأس السوبر الأوروبي لكرة القدم
2020-09-24
مؤسسة الأولمبياد الخاص السوري تعرض فيلماً توعوياً في الهواء الطلق للاعبيها ضمن فعالية اجتماعية
2020-09-24
المصرية ميار شريف تتأهل للدور الثالث في بطولة رولان غاروس للتنس
2020-09-24
إيقاف العداء الكيني سيلي بسبب هروبه من مفتشي المنشطات
2020-09-24
فوز الوحدة والكرامة على التضامن والساحل بدورة تشرين الكروية
2020-09-24
إصابة نجم ميلان إبراهيموفيتش بفيروس كورونا
2020-09-24
اقتصاد
الاقتراض العام لبريطانيا يفوق ذروة الأزمة المالية
2020-09-25
الذهب يصعد مع انحسار صعود الدولار
2020-09-25
الزراعة المنزلية بين الهواية والاستثمار… فسحة جمال في بيوت السوريين
2020-09-25
النفط يتجه صوب انخفاض أسبوعي مع تنامي المخاوف إزاء الطلب بسبب كورونا
2020-09-25
ارتفاع أسعار النفط
2020-09-24
صندوق النقد الدولي يحذر من استمرار تأثير جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي
2020-09-24
العقاري: بدء إجراء الربط الشبكي مع الشركة السورية للمدفوعات الإلكترونية
2020-09-24
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ميليشيا (قسد) تداهم منازل الأهالي في بلدة الجرنية بريف الرقة وتخطف عدداً من الشبان
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إصابة طفل بانفجار دراجة نارية مفخخة في بلدة الصور بريف دير الزور
المهندس عرنوس يتفقد أعمال الصيانة والعمرة الجارية في مصفاة بانياس
2020-09-25
تصوير: دولة حسون
مصفاة بانياس
2020-09-25
tarek2012
سابق
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