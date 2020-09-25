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المهندس عرنوس يتفقد أعمال الصيانة والعمرة الجارية في مصفاة بانياس

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عمال مصفاة بانياس.. خلية نحل على مدار الساعة للانتهاء من العمرة الشاملة للمصفاة

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