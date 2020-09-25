قبلان والخطيب: التمسك بخيار المقاومة للرد على الضغوط الأمريكية

بيروت-سانا

أكد المفتي الجعفري الممتاز في لبنان الشيخ أحمد قبلان أن التمسك بخيار المقاومة هو الرد الوحيد على الإجراءات والضغوط الأمريكية والتهديدات المستمرة للاحتلال الإسرائيلي بالاعتداء على لبنان.

وشدد قبلان في كلمة اليوم على أن كل الدعوات التي تصدر بحق المقاومة ومحاولة تشويه صورتها بالافتراءات المغرضة والمفبركة لن تثنيها عن مواجهة العدو الإسرائيلي وتهديداته وستبقى السد المنيع والحصين في وجه كل المؤامرات ولن تتراجع عن دورها الوطني والقومي.

بدوره حذر نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب من الاستقواء بالأجنبي لتحقيق مكاسب سياسية داعياً اللبنانيين إلى اتخاذ خطوات جريئة للتحرر من الضغوط والإملاءات الأمريكية التي تندرج في إطار فرض تبعات ما تسمى “صفقة القرن” على لبنان.