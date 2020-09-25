الاحتلال التركي ومرتزقته يعتدون على منازل الأهالي في منطقة عفرين

حلب-سانا

واصلت قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها من التنظيمات الإرهابية اعتداءاتهم على المنازل السكنية وممتلكات الأهالي في منطقة عفرين بريف حلب الشمالي.

وقالت مصادر محلية من داخل مدينة عفرين لمراسل سانا إن “قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها من الإرهابيين اعتدوا بالقذائف والرشاشات المتوسطة على عدد من المنازل السكنية في قرية صوغانه جنوبي مدينة عفرين”.

ولفتت المصادر إلى أن “الاعتداءات تسببت بوقوع دمار في عدد من المنازل والمحاصيل الزراعية دون وقوع إصابات بين المدنيين”.

وتنتشر في منطقة عفرين مجموعات إرهابية تابعة للاحتلال التركي تعتدي على الأهالي وتنهب ممتلكاتهم في محاولة منها للضغط عليهم لترك قراهم وممتلكاتهم لإحداث تغيير ديمغرافي وإسكان مجموعات إرهابية مع عائلاتهم في المنطقة.