كوبا تجدد دعمها لفنزويلا بمواجهة إجراءات واشنطن غير القانونية

هافانا-سانا

جددت كوبا دعمها لفنزويلا في مواجهة الإجراءات غير القانونية التي تفرضها الولايات المتحدة ضدها.

وقال وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز بارييا في كلمة عبر الفيديو أمام الاجتماع العشرين لوزراء خارجية مجموعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي سيلاك أمس: “حتى في ظل هذه الظروف كثفت حكومة الولايات المتحدة من إجراءاتها القسرية التعسفية أحادية الجانب ضد بعض بلداننا” مؤكداً أن هذه الإجراءات تشكل انتهاكاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وإعلان أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي منطقة سلام”.

كما أشار رودريغيز إلى أن الحصار العدواني الامريكي ضد بلاده إلى جانب الإجراءات القسرية تشكل عقبة أساسية أمام التنمية المستدامة للشعب الكوبي وتتسبب في أضرار اقتصادية وبشرية جسيمة منتقداً “الحملات الكاذبة التي تقوم بها حكومة الولايات المتحدة لتشويه سمعة التعاون الطبي الدولي لكوبا”.

وفرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أول أمس عقوبات جديدة استهدفت كوبا وذلك في انتهاك فاضح للقوانين الدولية والإنسانية رغم أنها تتعرض لحصار اقتصادي جائر من قبل الولايات المتحدة منذ نحو 60 عاماً بسبب سياساتها الرافضة لمحاولات التفرد والهيمنة الأمريكية.