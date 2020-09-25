بعد منافسات قوية… اختتام بطولة التحدي بالكيك بوكسينغ-فيديو

دمشق-سانا

وسط أجواء حماسية ومنافسات قوية اختتمت منافسات بطولة التحدي بالكيك بوكسينغ التي أقامها اتحاد اللعبة في مدينة الجلاء الرياضية بدمشق بمشاركة نخبة متميزة من أبطال اللعبة.

وشهدت البطولة التي أقيمت بالتعاون مع نادي بروجيم معلا وشمس أكاديمي مباريات في عدد من أساليب الكيك بوكسينغ وعروضاً في أنواع مختلفة من الرياضات.

وأسفرت نتائج المباريات عن فوز علي الجغل على منافسه حيدر الصارم في مباراة وزن 57 كغ في أسلوب “ك1” ووائل السعيد على عبد الكريم العيد بوزن 91 كغ “فول كونتاكت” وسارة زلاط على سلام سواس بوزن 50 كغ “فول كونتاكت” وأحمد نشواني على أحمد جنيد بوزن 70 كغ في أسلوب “م م أ” وماهر الطرن على مجد الشمالي بوزن 75 كغ “ك1” وجاسم الشعلة على لؤي حمشو بوزن 81 كغ “ك1” وخالد شوقل على محمد أغيد رشيدات بوزن 67.5 كغ “ك1”.

رئيس اتحاد الكيك بوكسينغ محمد خريس قال في تصريح لمندوب سانا الرياضي “البطولة شهدت مستويات ملفتة ومهارات فنية عالية من اللاعبين وقد نظمناها بمشاركة أبطالنا المحليين بسبب الظروف التي فرضتها جائحة كورونا مع السماح لعدد محدد من الجمهور بحضور المنافسات تماشياً مع الإجراءات الاحترازية” مشيراً في الوقت ذاته إلى أن البطولة لاقت إقبالاً كبيراً وسنعمل على توسيع المشاركة فيها خلال السنوات المقبلة عبر فتح مجال المشاركة من دول أخرى قريبة.

من جهتهم عبر عدد من اللاعبين والكوادر عن سعادتهم لعودتهم إلى أجواء المنافسة بعد فترة توقف الأنشطة الرياضية خلال الأشهر الماضية بسبب كورونا معتبرين أن البطولة خطوة جيدة في إطار التحضير للمشاركة الخارجية القادمة.