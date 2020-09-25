لأول مرة منذ 17 عاماً.. إعدام أمريكي من أصول أفريقية

واشنطن-سانا

كشفت وسائل إعلام أمريكية عن تنفيذ السلطات الفيدرالية الأمريكية أول حكم بالإعدام بحق امريكي من أصول أفريقية لأول مرة منذ تعليق تنفيذ أحكام الإعدام الفيدرالية في الولايات المتحدة قبل 17عاما.

وقال موقع شبكة “سي بي اس نيوز” إن السلطات الأمريكية نفذت حكم الإعدام الصادر بحق كريستوفر فيالفا في سجن تيري هوت بولاية انديانا لافتا إلى أن المحكوم يعد المدان الأول من أصول أفريقية بعد استئناف تنفيذ أحكام الإعدام في الولايات المتحدة الصيف الماضي.

وكانت المحكمة العليا في الولايات المتحدة أجازت في تموز الماضي استئناف عمليات الإعدام على المستوى الفيدرالي في عهد الرئيس الجمهوري الحالي دونالد ترامب بعد توقف دام 17 عاما وأبطلت حكما بتعليق تنفيذ أربعة إعدامات أصدرته محكمة في واشنطن في وقت سابق.

ويأتي تنفيذ الحكم بحق المدان من أصول أفريقية في وقت تتفاقم فيه الاضطرابات الاجتماعية في الولايات المتحدة على خلفية الاحتجاجات المناهضة للتمييز العنصري فيها وسط تأكيد العديد من المؤسسات والفعاليات الأمريكية بتحمل ترامب مسؤولية تأجيجها وزيادة حالة العنف في المجتمع الأمريكي بتخبطه بين الإصرار على تعزيز حرية حيازة السلاح الفردي وإلغاء تعليق أحكام الإعدام.