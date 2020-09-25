فرنسا ترفض (التخويف) البريطاني بعد بريكست

باريس-سانا

رفضت فرنسا تحذيرات بريطانيا من احتمال تأخير شركات النقل في القناة بعد خروج الأخيرة من الاتحاد الأوروبي ووصفتها بأنها “مواقف تكتيكية”.

وقال وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية كليمان بيون لصحيفة فايننشيال تايمز اليوم إن “الإشارات التي تم إرسالها في الأيام القليلة الماضية حول تأخير نقل الشاحنات عبر الحدود بعد بريكست مضرة” مشيرا إلى أن أي أمر من شأنه أن يعطل أو يعيق أو يزيد من التوترات في المفاوضات الجارية حول بريكست “أمر مؤسف ولن نقع بمثل هذا النوع من التخويف على المستوى الأوروبي”.

ولفت الوزير الفرنسي إلى حرص بلاده والاتحاد الأوروبي على التوصل إلى اتفاق مشددا على استحالة منح بريطانيا وصولا واسعا إلى سوق الاتحاد الأوروبي ما لم توافق على احترام القواعد والقيود البيئية ومساعدات الدولة للشركات.

جاء الرد الفرنسي بعد يوم من تحذير ايرلندا من أن الصفقة البريطانية الأوروبية المحتملة ستفشل إذا تعرضت “بريكست” للتهديد.

وأشار تقرير للحكومة البريطانية هذا الأسبوع إلى أنه قد تكون هناك طوابير تصل إلى 7000 شاحنة في جنوب شرق انكلترا لأن بعض المركبات “لن يكون لديها الوثائق الصحيحة” بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.