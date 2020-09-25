الداخلية الروسية: لدى الإنتربول بيانات عن 50 ألف إرهابي في العالم

موسكو-سانا

أعلن الكسندر بروكوبتشوك رئيس المكتب المركزي الوطني لجهاز الشرطة الدولية الإنتربول في وزارة الداخلية الروسية أن بنك المعلومات في الجهاز الدولي يحتوي على نحو 50 ألف سجل مع بيانات لإرهابيين من جميع أنحاء العالم.

ونقلت وكالة تاس عن بروكوبتشوك قوله في مقابلة صحفية اليوم: “الإنتربول يدير كتلة معلومات ضخمة عن المتورطين في جرائم إرهابية تقدمها الدول الأعضاء ويتم تحديث قاعدة البيانات باستمرار لذلك من الصعب إعطاء رقم دقيق عنها حيث يبلغ حجم هذه المعلومات في الوقت الراهن نحو 50 ألف سجل”.

وأشار بروكوبتشوك إلى أن الإنتربول ينفذ مشروعات عدة لمكافحة الإرهاب موضحا أنه “بفضل مشاركة روسيا في هذه المشروعات تلقينا معلومات عن آلاف الإرهابيين الأجانب لذين انضموا إلى التنظيمات الإرهابية الدولية في جميع أنحاء العالم”.

وأشار خبير الانتربول في الداخلية الروسية إلى أن روسيا تحصل على فائدة كبيرة من تعاونها مع شركائها في رابطة الدول المستقلة لافتا أيضا إلى قيام موسكو بعمل نشط في هذا المجال مع سورية والعراق وإيران.

يذكر أن جهاز الشرطة الدولية كشف في وقت سابق عن أن الانتربول وسع بشكل كبير قاعدة بياناته حول الأجانب الذين يسافرون للانضمام إلى التنظيمات الإرهابية في سورية والعراق.