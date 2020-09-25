25 من أيلول 1962 – الإعلان عن قيام الجمهورية الجزائرية

دمشق-سانا
1066 – ملك إنكلترا هارولد الثاني يهزم أخاه توستيغ وملك النرويج هارولد هاردرادا في معركة جسر ستامفورد.
1799 – الفرنسيون ينتصرون على الروس في زيورخ بسويسرا.
1955 – تمديد أول كابل هاتفي تحت مياه المحيط الأطلسي.
1959 – اغتيال رئيس وزراء سيلان سلومون باندرانيكا.
1962 – الإعلان عن قيام الجمهورية الجزائرية.
1973 – عودة مركبة الفضاء الأمريكية سكاي لاب بروادها الثلاثة بعد دورانها حول كوكب الأرض لمدة 59 يوما.
1987 – قائد قوات الجيش في فيجي ستيفيني رابوكا يقود انقلابا عسكريا ويستولي على السلطة.
2010 – انتخاب إد ميليباند رئيسا لحزب العمال البريطاني.
2013 – ظهور جزيرة جديدة في سواحل باكستان تحت اسم “جزيرة زلزلة” وذلك بعد
زلزال قوي ضرب البلاد.
من مواليد هذا اليوم..
1644 – أوول رومر عالم دنماركي في علم الفلك.
1866 – توماس مورغان طبيب أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1933.
من وفيات هذا اليوم..
1506 – الملك فيليب الأول ملك مملكة قشتالة.
1983 – الملك ليوبولد الثالث ملك بلجيكا.
1986 – نيكولاي سيميونوف عالم كيمياء روسي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1956.
2003 – فرانكو موديلياني اقتصادي إيطالي حاصل على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية عام 1985.
أعياد ومناسبات..
عيد الجيش في موزمبيق.