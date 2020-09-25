25 من أيلول 1962 – الإعلان عن قيام الجمهورية الجزائرية

دمشق-سانا

1066 – ملك إنكلترا هارولد الثاني يهزم أخاه توستيغ وملك النرويج هارولد هاردرادا في معركة جسر ستامفورد.

1799 – الفرنسيون ينتصرون على الروس في زيورخ بسويسرا.

1955 – تمديد أول كابل هاتفي تحت مياه المحيط الأطلسي.

1959 – اغتيال رئيس وزراء سيلان سلومون باندرانيكا.

1962 – الإعلان عن قيام الجمهورية الجزائرية.

1973 – عودة مركبة الفضاء الأمريكية سكاي لاب بروادها الثلاثة بعد دورانها حول كوكب الأرض لمدة 59 يوما.

1987 – قائد قوات الجيش في فيجي ستيفيني رابوكا يقود انقلابا عسكريا ويستولي على السلطة.

2010 – انتخاب إد ميليباند رئيسا لحزب العمال البريطاني.

2013 – ظهور جزيرة جديدة في سواحل باكستان تحت اسم “جزيرة زلزلة” وذلك بعد

زلزال قوي ضرب البلاد.

من مواليد هذا اليوم..

1644 – أوول رومر عالم دنماركي في علم الفلك.

1866 – توماس مورغان طبيب أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1933.

من وفيات هذا اليوم..

1506 – الملك فيليب الأول ملك مملكة قشتالة.

1983 – الملك ليوبولد الثالث ملك بلجيكا.

1986 – نيكولاي سيميونوف عالم كيمياء روسي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1956.

2003 – فرانكو موديلياني اقتصادي إيطالي حاصل على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية عام 1985.

أعياد ومناسبات..

عيد الجيش في موزمبيق.