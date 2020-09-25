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التربية تطلب من مديرياتها تكليف المقبولين في مسابقة التعاقد دون أوراق ثبوتية جديدة

2020-09-24

دمشق-سانا

طلبت وزارة التربية اليوم من مديرياتها في المحافظات تكليف المقبولين في مسابقة التعاقد والبالغ عددهم 26342 دون طلب أوراق ثبوتية جديدة.

وقالت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه: “نظراً لصدور قرارات المقبولين في مسابقة التعاقد من حملة الشهادات الجامعية والبالغ عددهم 26342 وتسهيلاً للإجراءات الإدارية يطلب من مديريات التربية في المحافظات كافة تكليف المقبولين للتعاقد للعام الدراسي 2020-2021 ريثما تصدر قرارات التعاقد وذلك دون طلب أوراق ثبوتية جديدة للتكليف غير التي تقدم بها أصحاب العلاقة بعد صدور قرار المقبولين للتعاقد”.

وأصدرت الوزارة في الـ 16 من أيلول الجاري أسماء المقبولين للعمل في مدارس المجمع التربوي أو المنطقة التعليمية بموجب عقود سنوية وزادت أعداد المقبولين إلى أكثر من 26 ألفا.

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