قوى العدوان السعودي تواصل قصف عدد من المحافظات اليمنية

صنعاء-سانا

واصلت قوى العدوان السعودي قصف عدد من المحافظات اليمنية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية مخلفة أضراراً مادية.

وأوضح مصدر عسكري لموقع المسيرة نت أن “طيران العدوان شن غارات على مديريات رحبة وماهلية ومجزر وصرواح بمحافظة مأرب وقرية اللكمة بمديرية همدان في صنعاء”.

وأشار المصدر أن طيران العدوان شن غارتين على مديرية خب والشعف في الجوف وعدة غارات على جمارك حرض في حجة ومجازة الشرقية في عسير ومنطقة الشرفة بنجران.

ويواصل النظام السعودي عدوانه على اليمن منذ الـ 26 من آذار 2015 مستخدماً مختلف أنواع الأسلحة ما أدى إلى مقتل وإصابة عشرات آلاف المدنيين ودمار هائل في البنى التحتية.