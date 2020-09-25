بعد خمسة أشهر من العمل لتحويل الكتب إلى تسجيلات صوتية مبادرة صوتك حياة تودع جمهورها بحفل فني

حمص-سانا

معزوفات موسيقية متعددة ومشاهد مسرحية قدمتها فرقتا موزاييك وانتبيوتك تضمنها الحفل الختامي لمبادرة “صوتك حياة” على مسرح دار الثقافة في مدينة حمص.

ومبادرة “صوتك حياة” هو مشروع أطلقته الغرفة الفتية الدولية في حمص بالتعاون مع مديرية الثقافة بحمص والغرف المحلية “السويداء.. اللاذقية.. طرطوس.. دمشق.. الوادي” يهدف إلى تحويل عدد من الكتب والروايات إلى تسجيلات صوتية مسموعة تمكن المشاركين من استثمار وقتهم بالشكل الأمثل كما تحقق خدمة اجتماعية للمكفوفين والأميين والأطفال ولكل من يحب الكتب الصوتية.

الدكتور عمار العيسى رئيس مجلس إدارة الغرفة الفتية بحمص أشار في تصريح لسانا إلى أن المبادرة انطلقت في بداية الحجر الصحي لمواجهة فيروس كورونا بهدف ملء أوقات فراغ الأفراد بما يوسع خلفياتهم الثقافية والفكرية عبر قراءتهم لهذا النتاج السمعي الذي يتضمن كتباً أدبية منوعة وأخرى خاصة بالتنمية والإدارة مؤكداً أنه تم اختيار متطوعين لديهم ثقافة وحب المطالعة وأصواتهم محببة عند المتلقي.

من جانبها أشارت الدكتورة لجين مشرف نائب رئيس قطاع المجتمع أن المبادرة التي انطلقت مطلع الشهر الرابع من العام الحالي شارك بفعالياتها أكثر من 300 متطوع ومتطوعة حيث تم تسجيل مجموعة واسعة من الكتب باللغات العربية والإنكليزية والفرنسية كما تم الترويج للنتاج المنجز عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

الشابة ربا الشريدي مديرة قسم المناهج بمبادرة “صوتك حياة” ذكرت أن الحفل الختامي للمبادرة يهدف للتعريف بما أنجزته على أوسع نطاق مشيرة إلى أنه تم العمل ضمن المبادرة على ثلاثة محاور “الكتب والروايات.. قصص الأطفال.. المناهج” بعدة لغات والتفاعل كان كبيراً من قبل المتطوعين الذين تم اختيارهم عن طريق عدة معايير منها “الصوت الواضح.. اللفظ السليم.. التلوين الصوتي”.

الشابة روزانا الطرزي مديرة المشروع بقسم الكتب والروايات وقصص الأطفال نوهت بالتفاعل من قبل الناس مع المبادرة معتبرة أنها ساهمت بإعادة الحب والشغف لقراءة الكتب من قبل الشباب والأطفال وإفساح المجال لهم للمشاركة باختيار الكتب ما مكنهم من اكتساب معارف جديدة عبر الاستماع لهذه الكتب المسجلة.

سارة ترجمان أحد المتطوعين بالمبادرة أشارت إلى أنه من خلال هذه المبادرة تم إثبات أن الإنسان قادر أن يصل بكل الظروف مؤكدة أن أهميتها تكمن في توجهها للأطفال والمكفوفين بشكل خاص.

الدكتور ماريو بطرس المسؤول عن فرقة موزاييك تحدث عن مشاركة الفرقة بالحفل بمقطوعات موسيقية دون غناء مع عزف لعدد من الأغاني “بيني وبينك ياهالليل.. في يوم وليلة.. نتالي.. ياريت بترضي ياريت.. في يوم وليلة”.

وتم في نهاية الحفل تكريم المتطوعين والداعمين للمشروع وعرض أفلام تعريفية عنه.

صبا خيربك