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الاحتلال يعلن مخططاً جديداً لإقامة 5000 وحدة استيطانية في الضفة

2020-09-24

القدس المحتلة-سانا

أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم عن مخطط استيطاني جديد لإقامة 5000 وحدة استيطانية في الضفة الغربية.

وذكرت وكالة معا أن المخطط الجديد يهدف إلى توسعة البؤر الاستيطانية المقامة على أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية والاستيلاء على المزيد من أراضيهم.

وأعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أمس عزمها الاستيلاء على 17 عقارا فلسطينيا في مدينة الخليل بالضفة الغربية وذلك في إطار خططها الاستيطانية والتهويدية الهادفة للاستيلاء على البلدة القديمة والحرم الإبراهيمي الشريف وتهويد حي تل ارميدة وشارع الشهداء والمناطق الجنوبية والشمالية من المدينة.

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