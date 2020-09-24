أكثر من 2300 مسرح تقدموا للاستفادة من القرض الوطني حتى الآن

دمشق-سانا

وصل عدد المسرحين الذين سجلوا للاستفادة من القرض الوطني للمسرحين من خدمة العلم في فروع الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية في كل من دمشق وريفها وحلب واللاذقية وطرطوس والسويداء منذ بدء التسجيل في الأول من الشهر الجاري حتى الآن 2345 مسرحاً.

ويأتي ذلك وفق مدير عام الصندوق المهندس لؤي العرنجي تنفيذاً لاتفاقية التعاون التي وقعها الصندوق مع مؤسسة الوطنية للتمويل الصغير في الـ17 من الشهر الماضي.

وأشار العرنجي في تصريح لمندوبة سانا إلى أن التسجيل للاستفادة من القرض مفتوح لأي مسرح استفاد من المرحلة الأولى من برنامج دعم المسرحين البالغ عددهم الإجمالي أكثر من 36 ألف مسرح مبيناً أن المسرحين المسجلين للاستفادة من المرحلة الثانية يمكنهم التسجيل للاستفادة من القرض فور صدور القوائم الاسمية للمقبولين بالبرنامج.

وبحسب العرنجي سيكون التسجيل متاحاً للراغبين بالاستفادة من القرض في محافظتي حماة وحمص اعتباراً من بداية الشهر القادم كما يتم العمل على توسيع قاعدة شراكات الصندوق ليصار إلى تقديم قروض دون فائدة للمسرحين في باقي المحافظات أو افتتاح فروع جديدة للمؤسسة الوطنية للتمويل الصغير في باقي المحافظات قريباً.

وتتراوح قيمة القرض من 250 ألف ليرة سورية حتى 5 ملايين ليرة كحد أقصى دون فوائد مترتبة على المسرحين بينما يقوم الصندوق الوطني بتسديد قيمة فائدة القرض كاملة والبالغة 10 بالمئة وتصل مدة تسديد القرض إلى 5 سنوات كحد أقصى تبدأ من تاريخ استحقاق القسط الأول الذي يبدأ بعد ثلاثة أشهر من تاريخ المنح.

وكان الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية أصدر في الـ21 من آب الماضي دليلاً توضيحياً حول آلية وشروط الاستفادة من القرض الوطني للمسرحين من خدمة العلم كما أطلقت مؤسسة الوطنية للتمويل الصغير خدمة الاستعلام عن كل معلومات وتفاصيل القرض عبر التطبيق الإلكتروني الوطنية.. موبايل للأجهزة الذكية العاملة بنظام أندرويد وقريباً للأجهزة العاملة بنظام آي أو إس وذلك في إطار تسهيل الإجراءات المتعلقة بالقرض الوطني لدعم وتمكين المسرحين.

يشار إلى أن برنامج دعم وتمكين المسرحين من خدمة العلم أقره مجلس الوزراء في العاشر من شباط العام الماضي ويستفيد منه المسرحون ممن أمضوا خمس سنوات فأكثر في خدمة العلم الإلزامية والاحتياطية والمسرحون نتيجة الإصابة خلال العمليات الحربية بغض النظر عن مدة الخدمة ولا يتقاضون أي راتب كلي أو جزئي.