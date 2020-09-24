جنرال تركي متقاعد:أردوغان ارتكب أخطاء فادحة في سياساته تجاه سورية

أنقرة-سانا

أكد الجنرال التركي المتقاعد أحمد ياووز أن رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان ارتكب أخطاء فادحة في سياساته تجاه سورية معتبراً أن ما تعاني منه تركيا حالياً من أزمات هو نتيجة لهذه الأخطاء.

وقال ياووز في تصريح تلفزيوني إنه دون التصالح مع سورية لا يمكن لأنقرة أن تعيد الأمور إلى مجراها الحقيقي في علاقاتها الإقليمية والدولية لأن كل ما تعاني منه الآن من مشاكل سببه أخطاؤها وفشلها الذريع في سورية.

وأضاف ياووز “إذا أرادت أنقرة أن تتخلص من جميع مشاكلها الخارجية بانعكاسات ذلك على جميع مشاكلها الداخلية السياسية والأمنية والاقتصادية والمالية فما عليها إلا الحوار والتنسيق والتعاون مع سورية”.