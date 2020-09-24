لافروف: حل الأزمة في سورية سياسياً

موسكو-سانا

جدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف التأكيد على ضرورة حل الأزمة في سورية سياسيا وفق القرار الأممي 2254.

وأشار لافروف في مستهل لقائه مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف في موسكو اليوم إلى أنه سيتم ايلاء الاهتمام بحل الأزمة في سورية والمبادرات التي تتخذ في إطار عملية أستانا ووفق القرار2254.

ويؤكد القرار الأممي 2254 أن السوريين هم من يحددون مستقبل بلدهم بأنفسهم دون أي تدخل خارجي وأن التنظيمات الإرهابية خارج أي عملية سياسية.

وأوضح لافروف أنه يجب التعاون بين روسيا وإيران وتبادل الآراء لمواجهة التحديات في الأجواء السياسية وخاصة في الأمم المتحدة ومنع محاولات نسف القانون الدولي ومحاولات التشكيك بالصيغ التي سمحت بفتح الحوارات حول قضايا مختلفة.

بدروه أكد وزير خارجية إيران أن العلاقات بين روسيا وإيران جدية وفي تطور مستمر مثمنا دور روسيا البناء والجدي على الساحة الدولية ومواقفها في مجلس الأمن والوقوف ضد الإجراءات أحادية الجانب وغير البناءة من قبل الولايات المتحدة على مختلف الساحات.