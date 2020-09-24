CNN.. تصرفات ترامب وقراراته تقود الولايات المتحدة إلى الهاوية

واشنطن-سانا

أكدت شبكة سي ان ان الإخبارية أن تصرفات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتهورة بما فيها رفضه التعهد بانتقال سلمي للسلطة في حال خسر الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة تقود الولايات المتحدة نحو الهاوية في ظل الانقسامات السياسية المتزايدة وتفاقم مظاهر التمييز العنصري والأزمة الكارثية التي يواجهها الأمريكيون بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأشارت “CNN” في تحليل سياسي أعده ستيفن كولينسون إلى أن تعنت ترامب وهجومه على عملية التصويت بشكل شرعي عبر البريد يمثلان تهديدا للعملية الانتخابية كما أن حديثه أمس عن تولي المحكمة الأمريكية العليا مسألة حسم نتيجة الانتخابات الرئاسية المقررة في الثالث من تشرين الثاني المقبل يثير مخاوف من حدوث مشكلة دستورية خطيرة.

وأشعلت مسالة تعيين خلف لقاضي المحكمة العليا روث بايدر غينسبورغ قبل الانتخابات الرئاسية معركة قوية بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري حيث توالت انتقادات الديمقراطيين لإسراع ترامب باختيار البديل فيما يحاول الأخير استغلال الأمر لتعيين قاض مؤيد للجمهوريين ليتحول ميزان القوى بهذه الحالة نحو المحافظين وبالتالي سيؤثر ذلك بشكل رئيسي على إصدار قوانين وتعديلات مهمة بما فيها حيازة الأسلحة والرعاية الطبية وغيرها.

ولفتت “CNN” إلى أن رسائل التحريض التي يوجهها ترامب لمؤيديه حول عمليات التصويت عبر البريد يمكن أن تفاقم حالة الاضطرابات الاجتماعية التي تشهدها الولايات المتحدة على خلفية الاحتجاجات المناهضة للتمييز العنصري مبينة أن محاولات ترامب تسييس أزمة كورونا وقلب الأمور لصالحه على حساب حياة الأمريكيين ما زالت مستمرة.

وكانت اعترافات مسجلة لترامب كشفت أنه كان على علم بخطورة فيروس كورونا قبل أن يتفشى في الولايات المتحدة وتكتم على الأمر بذريعة أنه “أراد تجنب التسبب بالذعر” كما كشفت تقارير جديدة أن الإدارة الأمريكية تدخلت في التوصيات الصادرة عن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها لتتماشى مع ما يطلقه ترامب من تصريحات حول الفيروس رغم زيفها في معظم الحالات.