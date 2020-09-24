مبدعون من مختلف الجنسيات والتخصصات في السلسلة الموجهة لليافعين (سأكون يوماً)

دمشق-سانا

مجموعة مبدعين من مختلف الجنسيات والتخصصات تناولت حياتهم ومسيرتهم السلسلة الموجهة لليافعين “سأكون يوماً” التي صدرت مؤخراً من إعداد أمجد الشيخ عمر.

وتعتمد السلسلة أسلوب القص الواقعي لتناول سيرة حياة أدباء وعلماء وفلاسفة ومفكرين ورياضيين وتوضيح كيف تحول هؤلاء إلى مبدعين متجاوزين كل ما داهمهم من صعوبات وظروف قاسية وحتى تأخرهم الدراسي مقدمة دروساً وتجارب لتكون عبرة لأجيالنا حتى لا يقعوا بالفشل.

بدأ الشيخ عمر سلسلته بعالم الرياضيات ألبرت أنشتاين ومقدمة البرامج أوبرا وينفري والملاكم الأسطورة محمد علي كلاي والأديب الراحل محمد الماغوط معبراً عن القيمة التي وصل إليها كل واحد من أبطال سلسلته بعد معاناته الشاقة وتعبه الشديد ليبين لفتياننا أن الإرادة تصنع المعجزات.

الجزء الأول من السلسلة صادر عن دار الرواسي للطباعة والنشر رسم شخصياته الفنانة مادلين عيسى ورسم الخلفيات الفنية للشخصيات الفنانة خلود ونوس ويقع في 63 صفحة من القطع الكبير.

محمد خالد الخضر